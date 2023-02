Addio a Dario Zambonini In lutto il mondo del volontariato

In lutto la comunità di Carpineti per la scomparsa di Dario Zambonini (nella foto) di soli 50 anni, colpito qualche tempo fa da una grave malattia che, nonostante l’abbia affrontata con coraggio e determinazione, non gli ha lasciato scampo. Addolorati annunciano la sua prematura scomparsa, avvenuta all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, sono i familiari e gli amici. I funerali avranno luogo domani alle 11,45 con partenza dalle camere ardenti della Croce Verde a Reggio Emilia, per il cimitero nuovo di Coviolo dove la salma sosterrà in attesa della cremazione. Per volontà dei familiari non fiori ma eventuali offerte al reparto rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova. I familiari ringraziano chi parteciperà alla funzione funebre.

Dario Zambonini era originario di Villa Minozzo dove abitano suoi parenti, ma abitava a Carpineti dove lascia nel profondo dolore due figli e la compagna Velia operatrice assistenziale presso la casa di riposo del Cavalletti di Poiago. La notizia della morte del 50enne Dario Zambonini, molto conosciuto e stimato da tutti, ha lasciato la comunità di Carpineti attonita.

Dario alcuni anni fa aveva subito un intervento chirurgico importante dal quale non si era mai ripreso completamente nonostante la lotta e il coraggioso impegno nel tentativo di sconfiggere la malattia. Apprezzato nel lavoro presso l’Iren dove Dario svolgeva mansioni di responsabilità. Ultimamente, dopo che era stato operato, lavorava da remoto. E’ sempre stato molto impegnato nel volontariato tra Protezione civile e Croce Rossa locale.

"Ha combattuto tanto per guarire – afferma il sindaco Tiziano Borghi - era molto forte, voleva riprendere il suo impegno nel volontariato della Protezione civile dove per tanti anni è stato un validissimo operatore. Spesso nel tempo libero alternava le divise passando da quella della Protezione cicile a quella della Croce Rossa, sempre disponibile con tutti. Dario era conosciuto e ben voluto da tutti, soprattutto dai colleghi che operano nel volontariato con lui. Ci mancherà. Esprimo a nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Carpineti profondo cordoglio ai familiari".

Settimo Baisi