Addio a Davide, donate le cornee. I famigliari: "Lui avrebbe voluto così"

Una generosità dimostrata in vita, che continua anche dopo la scomparsa, per Davide Morstofolini, vinto a 72 anni di età da una malattia. Davide, che abitava a Poviglio, era sempre stato impegnato nello sport. Il decesso, il 27 dicembre, ha destato vasto cordoglio non solo tra i confini reggiani.

Era stato attivo alla polisportiva Audax di Poviglio, di cui fu vicepresidente per 40 anni, ma anche storico presidente del Centro Sportivo Italiano provinciale, tra il 2008 e il 2016, e apprezzato dirigente anche a livello regionale e nazionale. I famigliari hanno devoluto alla società Audax e alla parrocchia Santo Stefano di Poviglio i fondi raccolti in occasione della sua scomparsa, così come i proventi raccolti durante le esequie, destinandoli all’attività della scuola dell’infanzia parrocchiale di cui Davide, con la sua famiglia, sono stati benefattori.

All’inizio del 2023, a Davide era stata diagnosticata una malattia, contro la quale ha lottato senza mai perdere il suo spirito positivo e continuando la sua attività nel Csi fino a novembre, come direttore tecnico regionale e responsabile della commissione tecnica nazionale per il volley. "Nonostante la patologia di cui Davide ha sofferto – dicono i famigliari – è stato possibile donare le sue cornee per guarire persone ammalate. Lui, che si era tanto speso per gli altri, avrebbe voluto questo. Giunga il nostro grazie alle autorità e alle tante persone che, in vario modo, hanno accompagnato Davide nell’ultimo saluto, anche con la preghiera, onorando quanto lui ha fatto per lo sport e per il bene della comunità in generale".

Alle esequie era presente personalmente il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio, che lo ha ricordato come "un uomo che si è speso per gli altri, senza chiedere mai niente, felice in questo modo di avere dato il senso più profondo alla sua vita". Bosio si è augurato che sull’esempio di Davide Morstofolini altri possano vivere lo sport con la stessa dedizione e generosità. Ha aggiunto il sindaco povigliese, Cristina Ferraroni: "Lo ricorderò sempre come allenatore di pallavolo durante la mia adolescenza. Una persona umile, ma di grande valore".

