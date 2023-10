Addio a Davolio a Correggio: Fondò la Mac Auto - Ricordo dell'Imprenditore

Cordoglio a Correggio per la scomparsa di Adriano Davolio, 79 anni, noto per essere stato il fondatore della Mac Auto. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono in forma civile, lunedì 9 ottobre alle 9 partendo dall’ospedale San Sebastiano per la sede della sua azienda, in via Canolo, per proseguire verso il vicino cimitero. Lascia la moglie Franca, la figlia Adriana, fratello, sorella e altri parenti.