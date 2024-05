Addio a Dirce Bonacini, storica benzinaia di La Vecchia

Addio a Dirce Bonacini, ex benzinaia di La Vecchia. Aveva 86 anni. Dirce nel passato aveva a lungo gestito, assieme al marito Ernesto Melioli (scomparso nel 1994), il distributore di benzina situato sulla statale 63 nel centro di La Vecchia. Un’attività svolta fino all’inizio degli anni Novanta. Era molto conosciuta e benvoluta nella frazione vezzanese dove viveva. Dirce Bonacini si è spenta martedì pomeriggio alla Cra (casa residenza anziani) ‘Le Esperidi’ in cui era ospite. Da tempo era ammalata. Dirce, cattolica praticante, ha sempre dimostrando rispetto e vicinanza nei confronti della parrocchia che frequentava assiduamente partecipando a tutte le iniziative organizzate nella comunità. Per un periodo aveva anche lavorato e collaborato per le operazioni di pulizia nella scuola dell’infanzia paritaria del paese. È stata anche attiva come volontaria durante le feste e in particolare incaricata per friggere il gnocco fritto.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.30 dalla camera ardente della struttura ‘Le Esperidi’ per raggiungere l’adiacente chiesa di La Vecchia per la Messa funebre. La salma della 86enne sarà poi cremata. L’ex benzinaia lascia il figlio Antonio, la nuora Angela, le nipoti Beatrice e Sofia, i fratelli e gli altri parenti. La famiglia ha chiesto non fiori, ma eventuali offerte a favore del ‘Polo d’infanzia San Pio X’. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati ai famigliari.

Matteo Barca