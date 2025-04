Addio a Dolores Ruozzi: aveva 100 anni. Stamattina i funerali

Arceto piange la centenaria Dolores Ruozzi, scomparsa alla veneranda età del secolo di vita. Vedova Bergianti, Dolores lascia i figli Vera e Roberto (dirigente dell’ Arcetana calcio), il genero Gianni, la nuora Sonia, i nipoti Marco, Enrico, Andrea e Lucia. La donna era molto conosciuta ad Arceto in quanto dagli anni ’70 e ’80 aveva gestito il negozio di lavanderia su via per Rubiera, presso la propria abitazione. Persona gentile, molto religiosa e amante del gioco delle carte con le amiche, i funerali di Dolores si svolgeranno questa mattina (giovedì 10 aprile) alle ore 9,30 partendo dall’ abitazione posta in via per Rubiera, 9 per la chiesaparrocchiale di Arceto, dove il parroco don Antonio Davoli celebrerà la messa.

Dopo il rito si proseguirà in auto per il locale cimitero. La famiglia Ruozzi e Bergianti rivolge un particolare ringraziamento alle signore Teresa e Rita per la dedizione e l’affetto prodigati nell’ assistenza e cure rivolte alla cara Dolores.

gi. fi.