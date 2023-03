Addio a Domenico Mori Appassionato volontario e cronista locale

Cordoglio nella Bassa per la scomparsa di Domenico Mori, vinto a 83 ani da una malattia. Abitava in via Pivetta a Campagnola, da dove domattina alle 10 partono i funerali per la chiesa del paese e il cimitero locale. Mori aveva lavorato come istruttore di guida, poi alla Magneti Marelli di Carpi, dirigente alla sede svizzera dell’Amaro Ramazzotti, impiegato alla Landini a Fabbrico e poi alla Nuova Morsetto Rapido a Campagnola, prima del pensionamento. Impegnato nella politica locale, in liste civiche, era stato tra i primi volontari al momento della nascita della Croce Rossa di Fabbrico, tra i fondatori del gruppo di Protezione civile dell’Associazione carabinieri a Campagnola, oltre che del gruppo locale delle Ggev, le Guardie giurate ecologiche volontarie. Era stato anche appassionato di giornalismo, occupandosi di fatti del paese, con particolare attenzione alle vittime dei delitti del Dopoguerra, comprendendo le vicende del ’Cavon’ di Campagnola. Domenico Mori lascia nel lutto la moglie Silvana, i figli Elisa e Francesco, il fratello Paolo, la sorella Mariarosa e altri parenti. Niente fiori: eventuali offerte destinate a opere di bene.

a. le.