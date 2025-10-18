Addio a don Gianfranco Rossi. Il presbitero dei migranti reggiani

Addio a don Gianfranco Rossi, ex parroco di Montalto. Aveva 89 anni. Il decesso è avvenuto ieri alla casa del clero di Montecchio. Don Rossi, da tempo ammalato, era nato il 29 luglio 1936 a Leguigno di Casina. Era fratello di padre Aurelio Rossi, dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, scomparso nell’aprile 2021. Lascia la sorella Teresa e i nipoti. Don Gianfranco è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1961. Da giovane sacerdote ha servito alcune parrocchie della montagna: Civago (tra il 1961 e il ‘63) e Cervarolo dove in quest’ultima comunità è stato vicario economo tra il 1961 e il ‘62 e poi parroco per dieci anni fino al ‘72.

Ha accompagnato pure le parrocchie di Fontanaluccia (tra il 1965 e il ‘67 come vicario parrocchiale), Morsiano e Novellano per tre anni fino al 1970. Anche quando fu incaricato per la pastorale dei migranti (tra il 1970 e il ‘91), continuò a cercare e a mantenere i contatti con persone emigrate dalla montagna reggiana.

Nel ‘72 ha iniziato il suo ministero a Coviolo in cui ha trascorso 21 anni da parroco; contemporaneamente ha insegnato religione nelle scuole tra il 1975 e il ‘90. Tra il 1993 e il 2014 don Gianfranco ha operato come parroco la comunità di Montalto di Vezzano.

"Di lui i parrocchiani – dicono dalla Diocesi – ricordano lo zelo nelle attività pastorali e la cordialità alimentata da una naturale predisposizione per le relazioni personali. Come il fratello padre Aurelio, don Gianfranco era appassionato di arte e aveva ottenuto un patentino che ne certificava l’esperienza".

Oggi alle 19 nella chiesa di Montalto sarà recitato il rosario; la salma sarà portata nella chiesa di Leguigno domani pomeriggio dove alle 20.30 è previsto il rosario. La Messa funebre sarà celebrata lunedì alle 10.30 a Leguigno dal vescovo Giacomo Morandi. Il feretro sarà poi tumulato nel cimitero di Leguigno.

Matteo Barca