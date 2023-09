"Addio a Don Lusuardi a Poviglio: Messa e Pranzo per Salutarlo"

La comunità parrocchiale di Poviglio saluta don Giuseppe Lusuardi (foto), parroco che dopo diversi anni di attività in paese viene trasferito a Toano.

Oggi alle 11 la messa in chiesa, seguita da una festa con aperipranzo nei locali dell’oratorio. Con lui viene salutata anche la sorella Pina, che con don Giuseppe ha prestato un importante servizio alla comunità locale. I parrocchiani povigliesi si stanno inoltre preparando alla trasferta a Toano, in pullman, per domenica 9 settembre, in occasione dell’insediamento di don Lusuardi, alla presenza dell’arcivescovo Giacomo Morandi. Per informazioni: tel. 334-6457408.

Alla parrocchia di Poviglio don Giuseppe verrà sostituito da mons. Alberto Nicelli, già parroco a Gualtieri e a Guastalla e, negli ultimi anni, incaricato del ruolo di vicario generale della diocesi reggiano-guastallese. Il suo insediamento nel paese della Bassa è fissato alle messe di sabato 16 settembre alle 18,30, domenica 17 settembre alle 8,45 e alle 11. Al termine delle celebrazioni sarà previsto un momento di fraternità al bar dell’oratorio parrocchiale con tutti i cittadini.