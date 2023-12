Addio a "don Paolo", Guastalla in lutto

Guastalla (Reggio Emilia), 26 dicembre 2023 - Lutto nella Chiesa reggiana per la scomparsa di monsignor Paolo Pirondini, avvenuta nella mattina di Santo Stefano nella Casa del clero San Giuseppe a Montecchio, dove era ospite da circa sei anni. Monsignor Pirondini era il decano tra i sacerdoti reggiani, con i suoi 96 anni di età e 73 di sacerdozio. Originario di San Giovanni di Novellara, era stato ordinato il 2 aprile 1950. Insegnante per 15 anni al seminario guastallese, era stato pure assistente di Azione Cattolica fino al 1974. Poi la nomina a parroco a Brescello, fino al 1979, fino al trasferimento al duomo di Guastalla, dove era rimasto fino al 2007 come parroco e amministratore del santuario della Madonna della Porta. A Guastalla era poi rimasto come collaboratore pastorale fino al 2017. Fu il vescovo Gilberto Baroni a scegliere don Paolo come parroco del duomo guastallese, dopo gli anni di don Quirino Merzi. “Era amico di tutti – lo ricorda monsignor Alberto Nicelli – anche di persone non credenti. Era così amato e conosciuto che per anni in tutti i bar di Guastalla c’era il caffè pagato per lui”. Diversi i guastallesi che ancora gli facevano visita alla Casa del clero a Montecchio. Negli anni guastallesi era spesso in duomo, a disposizione per le confessioni. La salma di monsignor Pirondini viene portata mercoledì 27 dicembre alle 14 al santuario della Madonna della Porta, con recita del rosario alle 19,30. I funerali giovedì 28 dicembre alle 11 in duomo a Guastalla, con l’arcivescovo Giacomo Morandi, poi la tumulazione al cimitero guastallese, come da volontà dello stesso sacerdote.