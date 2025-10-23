Addio a don Ruggerini, una vita in missione

Si è spento, all’ospedale di Reggio, don Remigio Ruggerini. Aveva 87 anni. Era nato a San Faustino di Rubiera il 27 giugno 1938. Dopo aver frequentato il seminario di Reggio, è stato ordinato prete in Cattedrale il 28 giugno 1964. Da sacerdote novello don Remigio è stato vicario parrocchiale a San Giovanni di Querciola fino al 1965 per poi svolgere il medesimo servizio nella parrocchia del Preziosissimo Sangue fino al 1967. In quegli anni ha accompagnato anche l’Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale agli Operai, un’organizzazione nata per offrire assistenza religiosa, morale e sociale agli operai. Seguì in particolare le zone di Sant’Antonino, Veggia e Viano. Il primo decennio del suo ministero è stato caratterizzato da un’intensa attività accanto ai giovani e al sostegno del loro percorso vocazionale. Dal 1965 al ‘81 è stato insegnante di religione nelle scuole statali e dal 1967 al ‘69 vicerettore nel Seminario di Marola. Dal ‘67 al ‘73 è stato vicedirettore dell’Opera Vocazioni Ecclesiastiche.

Per tre anni è stato assistente diocesano dell’Azione Cattolica ragazzi. Nel 1973 il vescovo Baroni gli ha affidato la parrocchia di San Rocco di Guastalla che ha guidato come parroco fino al ‘82. In quegli stessi anni ha espresso al vescovo anche la sua disponibilità a partire in missione chiedendo di andare in Brasile. All’inizio del 1980 c’era però bisogno in Madagascar nel piccolo villaggio di Ampasimanjeva. Nel 1982 a don Remigio è stata assegnata la cura pastorale della parrocchia di Ampasimanjeva e di cinquanta villaggi nella foresta. Si è inserito con entusiasmo e si è messo a completa disposizione delle persone. Complessivamente ha trascorso in Madagascar ben 24 anni.

Il vescovo Camisasca gli ha affidato nel 2007 la parrocchia cittadina di San Prospero Strinati a Reggio della quale fu parroco fino al 2015. Negli ultimi dieci anni è rimasto nell’unità pastorale Sant’Oscar Romero come collaboratore risiedendo nella canonica di San Prospero Strinati. La malattia gli ha progressivamente eroso le forze limitando sempre più la sua attività.

La salma sarà esposta nella chiesa di San Prospero Strinati dalle 15 di oggi; alle 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il rosario. Le esequie saranno presiedute dall’arcivescovo Giacomo Morandi domani alle 10 nella chiesa di San Prospero Strinati.

Matteo Barca