Addio a Dughetti, dirigente a Milano che amava la sua Ramiseto

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, Giorgio Dughetti, deceduto all’età di 87 anni mercoledì all’ospedale Niguarda di Milano dopo una breve e sofferta malattia, esplosa nella sua gravità nelle ultime settimane. Dughetti lascia la moglie Elisa, i figli Luca e Laura, parenti e molti amici. Pur essendo nato a Milano, dove i genitori si erano trasferiti prima dell’ultima guerra, Dughetti (dirigente d’azienda) amava Ramiseto e soprattutto il borgo di Casalobbio dove aveva realizzato la casa per le vacanze estive della sua famiglia. Raggiunta la pensione, con la moglie Elesa arrivavano puntuali in maggio nel paese dell’Appennino dove si intrattenevano fino a settembre, dedicandosi alla cura del giardino dove spesso venivano raggiunti da amici.

Dughetti amava il centro storico di Milano dove faceva passeggiate con la moglie, ma altrettanto amava Casalobbio, piccola comunità che in estate diventa grande e vivace. Stasera alle 20.30 all’Oratorio di Ramiseto sarà recitato il Rosario. Domani il feretro lascerà Milano alle ore 10,30 per raggiungere, a cura della Pompe Funebri Mammi, la Sala polivalente di Ramiseto dove alle 14,30 sarà celebrata la messa. Al termine della funzione funebre il feretro sarà accompagnato in auto al cimitero di Nigone di Ramiseto, come da suo desiderio, dove riposano anche i suoi genitori.

s.b.