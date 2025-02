Addio a Elena Boldrini storica fornaia del paese

Addio alla storica fornaia di Vezzano Elena Boldrini vedova Paganini. Aveva 93 anni. Elena si è spenta in ospedale a Reggio. Dal 1952 al ’55 aveva lavorato come fornaia a Boretto assieme al marito Renzo Paganini. I coniugi si erano poi trasferiti a Vezzano, gestendo un forno nel paese. Nell’attività sono poi subentrati il figlio Maurizio, la nuora Ida e la nipote Simona con cui Elena ha sempre collaborato con grande impegno. Il forno, dopo 63 anni, è stato chiuso nel 2018. I fornai, compresa Elena, nel novembre 2018 durante il consiglio comunale vezzanese avevano ottenuto una targa dall’amministrazione conferita al forno e alla famiglia Paganini che aveva cessato l’attività. Il sindaco di allora Mauro Bigi aveva sottolineato che il riconoscimento assegnato "vuole essere un segno della gratitudine per l’attività svolta per oltre mezzo secolo dalla vostra famiglia e di stima per la passione e dedizione che avete saputo esprimere nel vostro duro lavoro quotidiano". Oltre mezzo secolo di lavoro a Vezzano per Elena e i suoi famigliari per un totale stimato di 18.900 quintali di pane sfornati. Elena lascia i figli Maurizio e Azio (fornaio a Reggio), le nuore Ida, Paola e Anna Lisa, i nipoti Marco, Simona, Giulia e i pronipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 partendo dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio per la chiesa parrocchiale di Vezzano dove verrà celebrata la Messa. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero locale. Nel gennaio 2011 era deceduto prematuramente e improvvisamente il figlio di Elena, il dottor 56enne Ermanno Paganini, noto e stimato medico di base di Puianello e La Vecchia.

Matteo Barca