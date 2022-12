Addio a Emilio Nasi, volontario in parrocchia e amante della montagna

E’ morto il giorno di Natale, Emilio Nasi (foto), 65 anni. In pensione da alcuni anni, Nasi era molto conosciuto e stimato a Scandiano per la sua attività di volontariato nel mondo cattolico, in particolare nella parrocchia di Santa Teresa, dove la notizia della morte è arrivata ieri mattina durante la ricorrenza di don Gianni Mazzali, mancato 25 anni fa nel giorno di Santo Stefano.

Nasi era un cattolico convinto, attivo democristiano del Grande Centro. Molti lo ricordano anche come volontario alle Feste dell’Amicizia, e come assistente per anni nella colonia estiva di don Mazzali, che aveva sede a Villa Simonetta a Ziano di Fiemme. La montagna era la sua grande passione.

In queste ore di dolore lo piangono la moglie Antonietta Scalabrini, le figlie Laura, Lucia e Marta, le sorelle Maria Luisa e Maria Paola e tanti amici. Esequie seguite da Onoranze Anceschi. Stasera alle 19 nella chiesa di Santa Teresa verrà recitato il rosario in memoria di Emilio, domattina nella stessa chiesa verranno celebrate le esequie alle ore 9,30 . Dopo il rito si proseguirà per il cimitero di Pratissolo.