Addio a Ennio Manghi, curava le relazioni coi reggiani in Argentina: Bassa in lutto Con profonda tristezza, la Bassa Reggiana piange la scomparsa di Ennio Manghi, volontario Filef e attivo nei rapporti con gli emigrati reggiani in Argentina. La comunità ricorda il suo forte e appassionato contributo ai legami tra le persone lontane da casa.