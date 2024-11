Addio a Enrico Balasini. La chiesa gremita per l’ultimo saluto

Gremita ieri la chiesa parrocchiale di Reggiolo per l’addio a Enrico Balasini (foto), 86 anni, vinto da malattia. Era un personaggio molto conosciuto e benvoluto in paese e non solo. Lascia la moglie Angiolina Galeotti, la figlia Marcella e il nipote Leonardo. Enrico era stato titolare di un’attività di ottico e orafo nella centralissima via Matteotti a Reggiolo. Ma aveva sempre avuto la passione per la fotografia, che lo aveva portato perfino a lavorare per alcune importanti riviste di moda e per cataloghi di affermate aziende.

Era stato fondatore del locale Circolo fotografico, con cui aveva realizzato iniziative, incontri e mostre. Era stato pure gestore di una palestra di Judo e Karate, con particolare attenzione alle attività sportive e didattiche dei giovani. Era inoltre un appassionato di francobolli e numismatica, collaborando pure a una pubblicazione, insieme a Franco Canova, dedicata alle monete di Reggiolo. Una passione nata dopo la inattesa scoperta di una scatola, piena di monete del Seicento, che era stata nascosta nella parete di un edificio di sua proprietà, emersa durante lavori di ristrutturazione.