Addio a Enrico Sassi . Imprenditore e volontario

Chiesa gremita, ieri mattina a San Giacomo di Guastalla, per l’addio a Enrico Sassi, detto Fiore, storico esponente del volontariato locale, vinto da una breve malattia a 77 anni di età. Sassi era molto conosciuto per essere stato socio in una impresa artigiana specializzata nel settore dei compensati, con sede a Guastalla. Ma era noto anche per il suo impegno nel volontariato, in particolare nella Protezione civile, aderendo già dall’inizio dell’esperienza al gruppo di Antenna Amica di Luzzara, specializzato in particolare nel settore delle radiocomunicazioni in situazioni di emergenza.

Enrico Sassi aveva partecipato, con grande impegno, a diverse missioni sul territorio locale, oltre che fuori zona, in particolare in occasione di calamità naturali e, ovviamente, durante le emergenze legate alle piene del fiume Po o a situazioni provocare da forte maltempo. Ai funerali, nella chiesa di San Giacomo, la frazione dove abitava, erano presenti pure volontari di Antenna Amica, con il labaro del gruppo accanto all’altare. Enrico Sassi era anche un appassionato di viaggi, che effettuava soprattutto in camper. "Era una persona solare, sempre sorridente", lo ricordano gli amici. Lascia la moglie Patrizia, la figlia Ilenia, il genero Giuseppe, i nipoti Gioele e Iari, i fratelli Gabriele e Vallì, i cognati, altri parenti e molti amici. Dopo i funerali – affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli – e le messa officiata da don Roberto Gialdini, il feretro è stato trasferito a Mantova in attesa della cremazione. Eventuali offerte destinate a opere di bene. Antonio Lecci