Addio a Enzo Magnani, alla Tana dei Lupi ai tempi di Marchioro

E’ mancato per grave malattia all’affetto dei suoi cari, Enzo Magni, 70 anni, fratello di Riccardo, operatore televisivo di Civago. Lascia la moglie Daria con i figli Silvia e Fabrizio, il genero Simone, il fratello Riccardo, parenti e amici. Ieri sera il rosario nella chiesa di Civago dove oggi si svolgeranno i funerali. Partenza alle 10.30 dall’abitazione di via dell’Amorotto 7 per raggiungere la chiesa. Al termine il feretro proseguirà per il cimitero locale. Non fiori ma eventuali opere di bene.

Magnani, noto come ’Nino’, era molto conosciuto in montagna per la sua abilità di caposala dell’albergo Tana dei Lupi di Civago, fin dalla sua inaugurazione negli anni ‘80. In quell’albergo trovava ospitalità la Reggiana di serie A di Pippo Marchioro durante i ritiri estivi e invernali, all’epoca con pista da sci. Il caposala ’Nino Coffy’ organizzava sempre piacevoli sorprese per gli ospiti, soprattutto la sera quando Marchioro concedeva ai calciatori della Regia di restare a tavola un po’ di tempo in più. Chiuso l’hotel Tana dei Lupi, Magnani si era trasferito a Reggio dove aveva svolto l’attività di elettricista, tornando poi a Civago, paese d’origine, da pensionato.

s.b.