Addio a Enzo Romei, per 15 anni autista della Croce Verde

È morto a 82 anni Enzo Romei (foto). Era nato a Cerreto di Castelnovo Monti. Aveva iniziato a lavorare molto presto. A 15 anni era impegnato, alla guida di una ruspa, nei cantieri per la costruzione del parcheggio e della strada che dal piazzale della Pietra porta al Santuario. Poi lavorò a Carrara, all’Enel a Milano e poi a Sassuolo, abitando a Castellarano. Con lui la moglie Lina, infermiera originaria di Cerreto. Dal matrimonio nel 1970 erano nate due gemelle, Debora e Sabrina, scomparsa nel 2018.

Con la pensione era tornato a Cerreto con la moglie. Molto devoto, frequentava la chiesa di Garfagnolo. Per 15 anni aveva fatto l’autista per la Croce verde di Castelnovo. Lascia la moglie Lina, la figlia Debora, i fratelli Silvana e Fiero, parenti e amici. Oggi alle 11 i funerali dalla Casa funeraria Mammi per la chiesa di Garfagnolo per la messa. Poi si andrà al cimitero locale.

