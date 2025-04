Addio a Fabio Voltarel, 65 anni. Oggi pomeriggio i funerali

E’ mancato all’affetto dei suoi cari a seguito grave e sofferta malattia a soli 65 anni, Fabio Voltarel residente con la famiglia a Felina. A dare il doloroso annuncio, la moglie Barbara Zanelli, i figli Martina e Stefano, i fratelli, le sorelle, i parenti e tanti amici che si uniscono in questo momento di dolore ai familiari. i funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle ore 13.30 dall’Arciospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per la chiesa parrocchiale di Felina dove alle ore 14.30 si svolgerà il rito funebre. A conclusione della funzione funebre il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

E saranno in molti ad accompagnare Fabio Voltarel all’ultima dimora: anche ieri sera tanti hanno partecipato alla recita del rosario di suffragio nella chiesa parrocchiale Felina. Fabio Voltarel lavorava a Reggio, lavorava nel settore automobilistico ed era molto conosciuto anche in montagna proprio per questa sua attività che, purtroppo, ha dovuto interrompere a causa della grave malattia che lo aveva colpito già qualche tempo fa e che Fabio ha affrontato con coraggio e dignità affiancato e rafforzato da tutta la famiglia, in particolare la moglie Barbara Zanelli che appartiene ad una famiglia storica di Felina.

I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla mesta cerimonia del congiunto.

s.b.