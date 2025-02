Addio a Fabrizio Ficarelli. Presidente storico del Rondò: "Gli anni migliori del circolo"

Se ne è andato ieri a 85 anni Fabrizio Ficarelli, presidente per 39 anni ininterrotti del Circolo Rondò di Cavazzoli, frazione in cui viveva. Dopo un lungo tempo di collaborazione con il Team Lombardini di Motociclismo, sua grande passione, dai primi anni 80 era entrato come volontario nel Circolo Rondò diventandone poi presidente nell’87. "Gli anni della sua presidenza – ricorda Arci – sono stati i più intensi per le attività del circolo che si sono moltiplicate in tutti gli ambiti del tempo libero e dello sport, vedendo anche l’ingresso di tantissimi nuovi volontari. Sono stati anche gli anni in cui, tramite la Cooperativa Rondò di cui Fabrizio era Consigliere, l’immobile in cui opera il Circolo (oltre ad altre attività quali bar e studio medico) è tornata di proprietà dei Cavazzolesi e dei loro amici volontari. Memorabile la ristrutturazione con ampliamento dei locali del 1995, effettuata nei soli 4 mesi estivi per non interrompere le attività". Fabrizio per il Circolo si occupava di tutto ed era sempre presente, "soprattutto da quando era in pensione. I volontari che arrivavano la sera per svolgere le loro mansioni trovavano sempre tutto pronto e funzionante e nulla era lasciato al caso". Questo fino alla fine del 2024 quando le sue condizioni di salute si sono aggravate. Fabrizio è stato anche per molti anni componente del Comitato Provinciale dell’Arci. "A volte poteva sembrare burbero – aggiunge Arci – ma solo perché ci teneva che il circolo funzionasse al meglio senza sbavature, ed era poi sempre pronto alla battuta simpatica e ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Fra quelli della sua generazione era indubbiamente il più disponibile all’incontro e all’apertura verso i più giovani. Per il Circolo, il Comitato provinciale Arci e per la comunità di Cavazzoli, la sua mancanza lascia un vuoto che speriamo nuove generazioni vogliano colmare".