Addio a Faustino Silva

Vasto cordoglio ha destato la notizia della scomparsa di Faustino Silva, 87 anni, una vita da imprenditore agricolo a Poviglio, con azienda in via Zappellazzo, in paese. Era in pensione da tempo, ma fino a quanto ha potuto è rimasto legato alla cura della campagna, da vero appassionato di agricoltura e di natura. Lascia nel lutto i figli Luca e Giuliano, i nipoti e altri parenti. La sua famiglia, attraverso uno dei nipoti, gestisce la Tenuta Silva, avviata attività rurale con sede proprio a Poviglio. I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si sono svolti ieri pomeriggio dall’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Poviglio e cimitero locale. I familiari hanno voluto pubblicamente ringraziare il medico di base, Alessandra Bolzoni, e il personale dell’Hospice di Guastalla, "per le premurose cure, assistenza e disponibilità prestate".

Eventuali offerte possono essere destinate alle attività della Croce azzurra di Poviglio.