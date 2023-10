Addio a Federica. Menabue, la sindaca:: "Un dolore immenso"

"Dolore immenso". È il messaggio scritto dal sindaco Francesca Bedogni su Facebook per la morte improvvisa di Federica Menabue, 49 anni: la donna si trovava con il marito Federico Serri vicino a Siracusa quando, nelle prime ore di sabato, è stata colta da malore all’interno di una struttura ricettiva. Sono stati chiamati i soccorsi, ma per lei non c’è stato altro da fare se non constatare il decesso. Menabue era laureata in Lettere moderne all’Università di Parma e aveva insegnato in diverse scuole reggiane. Lascia anche una bambina di 11 anni, oltre al marito che è da un anno il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Reggio. Grande il cordoglio a Cavriago per la prematura scomparsa della donna, che da sempre abitava in paese.

"Abbiamo abitato vicine per molti anni io e Federica – scrive ancora il sindaco –. Con discrezione, stima e rispetto tante volte ci siamo confrontate su questioni importanti relative alla vita dei ragazzi e delle nostre comunità. Non posso credere che tu non ci sia più. Abbraccio forte la tua famiglia. Tutta Cavriago vi è vicina".

al. cod.