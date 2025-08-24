Addio a Fernanda, la Miss che amava la sua terra

È venuta a mancare ai suoi cari, il 15 agosto, a Napoli, Fernanda Sottile, originaria di Montecchio Emilia, che ha trascorso la maggior parte della sua vita nella cittadina partenopea, rimanendo però molto legata alla terra natale. Fernanda nasce a Reggio Emilia il 24 dicembre 1930 da Prospero Sottile ed Erminia Burani; il padre lascia la famiglia quando Fernanda è ancora in tenera età e lei cresce allevata dalla sua mamma attraversando il periodo della seconda guerra mondiale tra Montecchio, il paese della sua famiglia, Parma, dove passa alcuni mesi in un collegio di Sorelle di Maria Stella del Mattino grazie all’intercessione della regina Elena alla quale aveva scritto una supplica, e il Piemonte.

Nel 1952, Fernanda, partecipò al concorso per Miss Montecchio nel quale si classificò al primo posto e lo stesso anno decise di lasciare la Val d’Enza, arrivando a Napoli dove viveva già una delle sue sorelle, Luisa.

Al ballo di Capodanno del 1953, presso il circolo ufficiali della Nato, il caso volle che Fernanda incontrasse un giovane reggiano che stava svolgendo il servizio militare a Napoli, Giorgio Gardi, figlio di Abele, fondatore dello storico negozio di abbigliamento Stile in centro storico, che poi sarebbe diventato suo marito. Fernanda ha trascorso tutta la sua vita a Napoli dedicandosi alla sua famiglia, con due figli, Pietro e Marco, e coadiuvando il marito nella conduzione dell’azienda di famiglia che Giorgio aveva fondato nel 1962, Autostar, concessionaria Volkswagen e Audi.

"Mia mamma - dice il figlio Pietro - si è spenta per motivi di salute il 15 agosto all’età di 94 anni, in una curiosa coincidenza, ovvero il giorno dedicato all’Assunzione della Beata Vergine a cui era devota sin dal tempo del collegio a Parma. Lei era molto attaccata alla sua terra e porterò le ceneri nella tomba di famiglia a Montecchio dove c’è anche mia nonna Erminia. Anche i resti del papà, dopo la sua morte, sono stati tumulati al Monumentale di Reggio. In casa parlavamo spesso emiliano, pur essendo a Napoli, a testimonianza di un legame che non è mai venuto meno".

Cesare Corbelli