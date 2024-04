Addio a ’Fernando’ Benassi, il figlio:: "Se oggi sono dj lo devo anche a lui"

Lutto per il dj reggiano di fama mondiale Marco Benny Benassi: nella giornata di ieri, all’età di 82 anni, si è spento il padre Armando. Il decesso è avvenuto all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. La sua morte ha destato commozione e dolore ad Albinea. I funerali di Armando Benassi, conosciuto come ‘Fernando’, saranno celebrati domani pomeriggio. Alle 14 è prevista la partenza, del corteo funebre in auto, dalle camere ardenti dell’Hospice per raggiungere la chiesa parrocchiale di Montericco dove sarà officiata la santa messa funebre. In tanti, amici e conoscenti di Benny e della sua famiglia, parteciperanno alle esequie per l’ultimo addio ad Armando. La salma, in forma strettamente privata, sarà poi trasferita al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. Benassi lascia la moglie Silvana, il figlio Marco ‘Benny’ con Alessandra e Margherita, i fratelli, la sorella, i nipoti e gli altri parenti. "Papà era una persona divertente – ricorda il figlio Benny –. Suonava la fisarmonica e l’armonica a bocca. Se oggi svolgo questa mia attività è sicuramente grazie anche a mio padre che, in giovane età, mi portava con lui alle feste del paese dove era disponibile a collaborare e lavorare. Era inoltre un appassionato di ciclismo e aveva infatti organizzato delle gare ciclistiche attraverso l’Uisp. È stato pure un donatore di sangue come volontario nell’Avis. Si è sempre speso per gli altri". Armando viveva ad Albinea e nel passato aveva lavorato in un’azienda del posto. "Papà – sottolinea sempre il figlio Benny – era molto legato alla sua famiglia, ai fratelli, ai nipoti. Esprimo gratitudine a tutto lo staff dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea dove papà è stato ospite negli ultimi giorni: sono persone incredibili e ringrazio tutti per quello che hanno fatto".

La famiglia ha chiesto non fiori in memoria di Armando, ma eventuali offerte a favore della pubblica assistenza Croce Verde di Reggio: Iban IT08O0850912803030010055688. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono arrivati al noto dj e produttore discografico dopo la notizia della scomparsa del papà".

Matteo Barca