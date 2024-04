Addio a Ferretti, aveva 85 anni. Era un noto autotrasportatore

È mancato all’affetto dei suoi cari a seguito grave malattia, Pietro Ferretti di 85 anni, ne danno il doloroso annuncio il figlio Roger, la nuora Yoalka, sorelle Maura e Lena, nipoti, parenti e amici. Ieri sera in molti hanno partecipato al rosario di suffragio del defunto Ferretti presso la chiesa di Cervarezza Terme, paese d’origine della sua famiglia e dove Ferretti ha sempre abitato e lavorato.

Pietro Ferretti, camionista di professione, proprio per il suo lavoro era molto conosciuto non solo in montagna ma un po’ ovunque; per molti anni ha fatto servizio come autotrasportatore alla Samicer di Cervarezza Terme portando in giro l’acqua minerale del Ventasso fino al raggiungimento della pensione. Apprezzato e stimato da tutti, come ricordano alcuni amici, Pietro aveva la passione per la bicicletta, amava pedalare sulle non facili strade della montagna ammirando vasti panorami. I funerali avranno luogo questo pomeriggio alle ore 15 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Cervarezza dove verrà officiata la Santa Messa. Al termine dell’onoranza funebre, momento di commiato del defunto Pietro Ferretti quindi la salma partirà per l’ara di cremazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno.

s. b.