Addio a Filippo Silvestro. Per anni all’opposizione con Msi e Forza Italia: "Quante battaglie in aula"

Si è spento mercoledì all’ospedale Santa Maria Nuova, all’età di 85 anni, Filippo Silvestro, protagonista politico di centrodestra della città tra gli anni’90 e primi anni Duemila, in particolare come consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, partito di cui è entrato a far parte fin dalla sua costituzione e dal primo direttivo provinciale. Di estrazione missina, era stato anche segretario del Msi. Nato a Palmanova (Udine) nel 1940, aveva lavorato come bancario alla Cassa di Risparmio di Reggio, nella storica sede di piazza Cesare Battisti. Laureato in scienze politiche a Bologna, era un esperto d’arte. Andava fiero di aver riscoperto il pittore brescellese dell’800 Carlo Zatti, scrivendo numerosi saggi d’arte. Socio della Deputazione di Storia Patria, fu vicepresidente dell’Associazione Volontari. Nel ‘94 era stato nominato responsabile provinciale della cultura per Forza Italia. Era stato nel direttivo del Lions Club ‘La Guglia’, collaborò coi Musei Civici e fu fabbricere della Ghiara.

Ha scritto saggi d’arte su Reggiostoria, Strenna degli Artigianelli, Pescatore Reggiano, Quadrante Padano, Gazzetta di Parma e TuttoReggio dove teneva una rubrica sui “documenti dimenticati” in città. Silvestro lascia la figlia Francesca, i nipoti Claudia, Matilde, Cecilia e Pietro. Domani i funerali alle 8,45, partendo dalla casa funeraria Croce Verde per la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova oer la Messa. Il feretro poi proseguirà per il cimitero di Coviolo nuovo in attesa di cremazione.

Tanti i ricordi. "Lascia un’eredità preziosa, dall’arte alla politica. Il suo impegno è stato sempre caratterizzato da grande dedizione e passione politica. La sua verve, la sua capacità di rendere ogni discussione stimolante, costruttiva e persino divertente, anche nei momenti più impegnativi dell’opposizione, erano qualità che tutti riconoscevano e apprezzavano", il cordoglio di Forza Italia, con ricordi personali anche di Claudio Bassi, Giuseppe Pagliani fino a Claudio Guidetti (ex Fi, ora in Azione). E di Marco Eboli, con lui nell’Msi prima che le loro strade si dividessero tra Forza Italia e An. "Uccio, così era conosciuto nell’ambiente Msi, ha sempre avuto una passione per la cultura e per l’arte. Le nostre discussioni, ai tempi, erano su questi temi. Seppur contrapposti nelle aree del Msi, lui per Almirante io per Rauti, i rapporti sono stati umanamente cordiali. Mi piace pensare che, nel giorno della sua morte, mentre visitavo la mostra dedicata al Beato Angelico a Firenze, fosse accanto a me a commentare ed ammirare quei capolavori. Riposi in pace, ad accoglierti lassù, oltre ai tuoi familiari, nella vita eterna,troverai senz’altro Antonio Zampetti, Mariangela Gasparini,Anna Codeluppi e Giovanna Seminara,con noi in questa foto (qui sotto), scattata molti anni fa,nella sede del Msi in Via Roma, 34".

dan. p.