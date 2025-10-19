Addio a Fiorenza Gregori . Si è spenta l’ex sarta e moglie dell’architetto Luigi Croci

Grande cordoglio ha suscitato, nelle frazioni vezzanesi di La Vecchia e Montalto, la notizia della scomparsa di Fiorenza Gregori. Il decesso è avvenuto nella giornata di venerdì 17 ottobre all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Fiorenza si è spenta all’età di 77 anni. Fiorenza da tempo lottava con problemi di salute. Fiorenza Gregori era moglie di Luigi Croci, noto architetto. La 77enne viveva, assieme al marito e al figlio, nella zona di La Vecchia.

"Originaria del comune di Casina, ha principalmente dedicato, con grande impegno, la sua vita alla sua famiglia. In passato, in giovane età, aveva anche lavorato come sarta", ricorda il marito Luigi. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio della struttura ‘Le Esperidi’ di La Vecchia dove in tanti si sono recati per l’ultimo saluto a Fiorenza, molto conosciuta e stimata per la sua cordialità, gentilezza e disponibilità. I suoi funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio a Montalto.

Il corteo funebre in auto è partito dalla camera ardente e ha successivamente raggiunto la chiesa parrocchiale di Montalto per la celebrazione della Santa Messa di commiato. Parenti, amici e conoscenti della famiglia Croci e di Fiorenza hanno partecipato alla funzione religiosa. Tante le attestazioni di vicinanza che sono arrivate, in questi giorni di lutto, ai famigliari della 77enne, da parte di chi l’aveva conosciuta. Fiorenza Gregori lascia il marito Luigi Croci, i figli Matteo ed Elisa, le cognate, i nipoti e gli altri parenti. La salma di Fiorenza sarà cremata.

Matteo Barca