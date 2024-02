Addio a Franco Bonini: "Amava la bellezza, la cultura e la sua città"

Da due settimane era ricoverato al Santa Maria Nuova e ieri mattina Franco Bonini si è spento a 78 anni, dopo una breve ma inesorabile malattia. Con lui se ne va una parte della storia del commercio e dell’eleganza di questa città.

Proprietario dello storico negozio ’Toschi Arredamenti’, in via Emilia Santo Stefano, era titolare di terza generazione dello storico negozio di design d’arredo, conosciuto e apprezzato a livello nazionale per la ricercatezza e la raffinatezza degli oggetti che proponeva alla sua affezionata clientela.

Era subentrato alla guida del negozio alla madre Rina Toschi, figlia del fondatore dell’attività commerciale. E dagli anni settanta gestiva lo storico negozio insieme alla moglie Luciana.

Legatissimo alla sua città, che amava tantissimo, la figlia Cristina lo vuole ricordare come: "Un uomo che ha sempre pensato che la bellezza, il decoro e la cultura fossero le cose più importanti nella vita".

Un pensiero che Franco Bonini ha sempre applicato nel suo lavoro, tanto da combattere sempre e con tutte le sue forze contro le imitazioni, che non potevano garantire la qualità dei prodotti originali.

Bonini era un professionista preparato e lo si vedeva anche dagli arredi e dai complementi esposti nelle sue vetrine, che potevano sempre vantare tendenze esclusive, stili di grande eleganza e ricercatezza.

Era inoltre impegnato all’interno dell’Associazione del Design Italiano.

Lascia nel dolore la moglie Luciana, le figlie Cristina e Francesca insieme alle loro famiglie, i tanti amici di cui amava circondarsi.

Il funerale sarà domattina (sabato), alle 10,30 nella chiesa di Sant’Agostino.

s. bon.