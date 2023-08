Addio a Franco Pecorini, progettista della ricostruzione della cupola a Boretto

Vasto cordoglio per la scomparsa di Franco Pecorini (foto), geometra in pensione, molto conosciuto nella Bassa, deceduto lo scorso fine settimana alla casa di riposo di Boretto, il paese dove abitava. Aveva 88 anni ed era molto noto e apprezzato non solo per l’attività di tecnico, a capo di uno studio di geometra in paese, ma anche per il suo lungo impegno nella politica amministrativa locale.

Negli anni Novanta era stato vicesindaco e assessore all’Urbanistica al Comune di Boretto, autore di diversi libri su personaggi locali, oltre che autore di vari importanti progetti, tra cui la ricostruzione della cupola della basilica, crollata nel 1988. Era stato pure attivo nel Lions Club di Guastalla, ricoprendo anche il ruolo di presidente.

I funerali si sono svolti in forma privata con una benedizione al cimitero di Boretto. Erano presenti diversi amici e conoscenti di Pecorini, manifestando cordoglio alla moglie Bona e alla figlia Letizia. Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del geometra borettese, attivo nella ex Democrazia cristiana, anche con ruolo di dirigente nella sezione locale.