Addio a Gemma Mora, moglie di Giorgio Storchi. Stamattina il funerale

Cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Gemma Mora (foto), 94 anni. Lo scorso aprile era deceduto il marito, Giorgio Storchi. Lascia i figli Stefano (già assessore a Guastalla e Brescello), Samuela, nipoti e altri parenti. Stamattina i funerali, partendo alle 9,45 dall’ospedale di Guastalla per il duomo. In passato era stata molto attiva alla locale parrocchia, insieme al marito Eventuali offerte al Santuario della Madonna della Porta.