Addio a ’Giacinto’. Ex portiere dell’ospedale

Cordoglio a La Vecchia per la morte dell’85enne Sereno Giacinto Cilloni, deceduto al Santa Maria. Aveva lavorato in portineria in ospedale a Reggio; da pensionato aveva portato avanti le sue passioni: coltivava, e per gli amici faceva l’imbianchino. Cilloni, noto da tutti come Giacinto, lascia la moglie Adelma, i figli Simona e Andrea, i nipoti Matteo e Cristiano, i fratelli Ormea e Alessandro.

La camera ardente all’obitorio della struttura Cra Le Esperidi di La Vecchia in cui domani partirà alle 14.30 il corteo funebre per la vicina chiesa per la Messa. Poi in auto nel locale cimitero. La famiglia chiede non fiori, ma offerte per la parrocchia di La Vecchia per la ristrutturazione canonica (Iban IT56U0503466420000000009085). Rosario stasera alle 20.30 in chiesa. m. b.