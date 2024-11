Addio a Gian Battista Pavarelli. Storico artigiano delle cave

La montagna piange l’artigiano Gian Battista Pavarelli, morto all’età di 81 anni. Iniziò a lavorare nelle cave d’argilla della Dorgola con una impresa carpinetana, diventando subito esperto nella conduzione di macchine movimento terra. Poi creò in seguito una società con un artigiano di Baiso alla cui morte ha proseguito in proprio l’attività col figlio Giordano. Allegro e amante del ballo liscio. A Valestra, dove ha sempre partecipato alla vita sociale, mancherà e sarà ricordato come esempio di lavoratore preciso e dedito alla famiglia. Lascia la moglie Maria Teresa, i figli Cristina e Giordano, i nipoti Gabriele e Giada. Stamattina i funerali con partenza alle 9 dall’Oasi San Francesco a Cereggio di Ramiseto, per la chiesa di Levizzano di Baiso: alle 10 la messa.

s. b.