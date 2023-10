Addio a Gianferrari, fondatore di Sepca a Cadelbosco Sopra

Cordoglio a Cadelbosco Sopra per la scomparsa del dottor Leonardo Gianferrari, vinto a 92 anni di età dagli effetti di una caduta in casa, avvenuta una ventina di giorni fa. Era stato il fondatore della ditta Sepca, specializzata in prodotti detergenti industriali, ora guidata dai figli e nella quale era rimasto attivo fino a pochi anni fa. Lascia i figli Italo, Giulio, Elga, Alba, la sorella Marta e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cadelbosco Sopra per proseguire a piedi per il cimitero del paese.