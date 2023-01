Addio a Gianfranco Morini, fu presidente della Reggiana

Gianfranco Morini, aveva 84 anni

Reggiolo (Reggio Emilia), 14 gennaio 2023 - Lutto nel mondo imprenditoriale e sportivo reggiano per la scomparsa del commendatore Gianfranco Morini, avvenuta a 84 anni di età nella sua abitazione in centro a Reggiolo. A lungo era stato alla guida di una società di maglieria, la Milar-Finmoda, affermata a livello nazionale. Ma era stato anche un appassionato di sport, per oltre vent’anni legato alle sorti del Reggiolo Calcio, portato a livelli impensabili per il piccolo paese della Bassa, fino ad approdare alla dirigenza della Reggiana, con la presidente nell’anno della promozione in serie A. Morini è deceduto nella sua abitazione di via Matteotti a Reggiolo, da dove lunedì 16 gennaio si svolgono i funerali, partendo alle 13,55 per raggiungere a piedi la vicina chiesa parrocchiale e poi il cimitero del paese. Morini era stato alla guida della Reggiana negli anni di massimo splendore, con la storica promozione in serie A, conquistata quando si giocava allo stadio Mirabello, in centro città. Lascia nel lutto la moglie Margherita, i figli Paolo, Alessia, Ugo, Nicola ed Elena, la sorella Gianfranca, i nipoti e altri parenti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia Morini.