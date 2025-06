Addio a Gianni Sidoli. Se ne va il ‘Santone’. Arbitro di basket e grande uomo di sport

Appena tre giorni fa aveva perso l’amico di sempre, e storico compagno di fischiate sui parquet d’Italia e d’Europa, il bolognese Raffaele Soavi. Ieri, sul far dell’alba, Gian Matteo Sidoli, 90 anni, per tutti Gianni, e nel mondo del basket universalmente noto come il ‘Santone’, ha deciso di raggiungerlo. Per riformare anche nell’empireo una delle migliori coppie di arbitri italiani. Nato a fine settembre del 1934, ha sempre vissuto a Puianello, salvo una parentesi a Genova, nei primi anni del dopoguerra. Lì sembra votato a una carriera da calciatore, entrando nelle giovanili della Sampdoria come portiere, ma dedicandosi pure alla pallacanestro. Che diventa la sua ragione di vita nel 1954, quando inizia ad arbitrarla. Da quel momento prende avvio un cursus honorum che lo porterà all’esordio in serie A nella stagione 1962/1963, e a raggiungere la qualifica di ‘Internazionale’.

In ambito Fiba dirigerà diversi tornei, con il culmine del preolimpico per Monaco 1972 e degli Europei di Cagliari nel 1974. Appeso il fischietto al chiodo, Sidoli fu per due mandati consigliere federale Fip (decisivo il suo voto per l’introduzione del doppio straniero in serie A) e nel 1985 diede vita al premio internazionale ’Pietro Reverberi’ dedicato al suocero, uno dei migliori fischietti italiani di sempre, ma divenuto in breve tempo l’Oscar del basket tricolore, celebrando il gotha tra giocatori, allenatori e arbitri. Di questo evento è stato l’anima pulsante per decenni, così come, pur non fischiando più diede vita al Puianello Basket femminile e fino a poco tempo fa ha dato una mano alla Go Basket, società creata dal figlio Alberto che così lo ricorda: "Mi ha trasmesso la passione per il basket sin da giovanissimo, ma a me e mio fratello aveva bonariamente impedito di fare gli arbitri, grazie al suo esempio ho iniziato ad allenare a 20 anni e non ho più smesso. Smise di arbitrare a livello internazionale per la sua idiosincrasia all’aereo, ma il basket è stato sempre la sua vita. Quando tre giorni fa gli ho dato la notizia della morte del suo fraterno amico e collega, Soavi, l’ho visto molto commosso. Penso abbia voluto raggiungerlo. Se ne è andato ieri mattina, in modo molto sereno. L’unico suo rammarico, negli ultimi anni, era di non essere riuscito a vedere un altro arbitro reggiano in A".

Sidoli è stato un personaggio notissimo non solo come arbitro. Di professione commercialista, si è distinto pure come giornalista televisivo, sia di basket (l’appellativo di ‘Santone’ glielo affibbiò un tifoso che gli chiedeva di smetterla di "pontificare" sui giornali, e da allora gli restò addosso come una seconda pelle) sia di musica lirica di qui era appassionato e grande esperto. Molto seguita, in proposito, la trasmissione ’Il salotto di Gianni’ su Telereggio. Fu anche apprezzato assessore allo Sport a Quattro Castella, per il Psi. Meno noto, ma non meno importante per lui, l’impegno nel riabilitare la figura del padre Giuseppe, militante nella Gnr della Repubblica di Salò. A lungo creduto, a torto, un torturatore, e linciato senza processo dai partigiani nel maggio del 1945. Gianni Sidoli fece accurate ricerche in proposito per smentire la vulgata ufficiale. Lascia la moglie Margherita e i figli Alberto, Giuseppe, Paola e Maria Chiara, oltre a tanti nipoti. La camera ardente sarà aperta oggi dalle 8 alle 19 presso la Casa Funeraria della Croce Verde a Reggio. Stasera alle 20.30, nella chiesa di Puianello, verrà officiato un santo rosario. Nello stesso luogo sacro domani, partendo alle 14.15 dalla Croce Verde, si svolgeranno le esequie. La salma sarà poi cremata.