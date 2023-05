Addio a Giorgi, lavorò da Berni

Profondo cordoglio ha suscitato in paese la scomparsa dell’85enne Augusto Giorgi (foto), stimato ex funzionario commerciale di Berni Industrie Alimentari, marchio storico scandianese, creato dal compianto Franco Berni. Giorgi abitava in via Martiri della Libertà e aveva lavorato nella ditta alimentare.

Da anni in pensione, Augusto Giorgi era impegnato come volontario con la moglie Luciana nella locale Pro Loco. Appassionato di politica, si era candidato alle elezioni amministrative. Tanti lo vedevano durante le passeggiate con il suo cagnolino lungo la ciclabile del Tresinaro. La camera ardente è all’obitorio dell’ospedale Magati, da dove domattina alle 9,30, dopo la benedizione, muoverà il corteo funebre (Onoranze Anceschi) per il cimitero di Scandiano, in attesa per la cremazione. Augusto Giorgi lascia la moglie e i figli Corrado e Andrea.

gi.fi.