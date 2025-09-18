Addio a Giovanna Vezzosi, gallerista: "Portò in città l’arte giapponese"

È stata una grande amante dell’arte reggiana e di quella giapponese: due mondi lontani che lei ha saputo far incontrare e apprezzare a tantissime persone alla sua galleria San Francesco in via Bardi 4/b, in centro. È morta Giovanna Vezzosi, 61 anni, venuta a mancare il 13 settembre nella sua abitazione sopra la galleria, dopo nove mesi di lotta contro un tumore al pancreas. La donna lascia la figlia Margherita e un nipotino, la madre Marisa e la sorella Elena. I funerali sono stati celebrati martedì nella chiesa di Sant’Agostino, poi si è proseguito per il cimitero di Casola di Viano per la tumulazione.

La sorella Elena Vezzosi, giudice del lavoro nel tribunale reggiano, le ha dedicato un commosso ricordo: "È difficile fare una sintesi dei sedici anni di attività di questa donna affascinante e instancabile, arguta e colta, generosa e appassionata. Sempre accogliente – scrive –. Una donna libera, da schemi, pregiudizi, condizionamenti. Le gallerie d’arte, si sa, in una piccola città non hanno vita facile. Gli artisti che rappresentava non erano quelli dell’intellighenzia ufficiale ma quelli dal talento involontario. Artisti poco noti, dimenticati o semplicemente lasciati da parte".

"Quest’arte irregolare – prosegue – trovava casa e alimento in via Bardi. Così Giovanna fece conoscere ai reggiani (non a tutti, solo a quelli che avevano orecchie per intendere) la pittura giapponese. E ai giapponesi, l’arte della sua città. Intraprese un mitico viaggio nel Sol Levante. Come un viaggiatore dell’800, questa donnina di cinquanta chili partì da sola, trasportando i suoi tesori per tre voli intercontinentali". Ne nacquero mostre memorabili, "ad iniziare da “Made in Giappone”, e a seguire “Cinque minuti” con la presenza dell’artista Maki Hasegawa. O ancora la promozione del giovane artista cinese Wang Zhenyu. Nella sua galleria c’era ampio spazio per l’alta fotografia d’autore: Massimo Dallaglio, Giuseppe Maria Codazzi, Marco Borciani (bellissima, tra le tante, la sua SSSR, Sulle Strade Socialiste Reggiane, 2018), Anna Maria Ferraboschi, pubblicamente elogiate dal maestro Ascolini. Ma anche giovani come Luca Matarazzo e Alessandra Pace per Fotografia Europea 2021. Infine, i classici: Achille Incerti, Francesco Albertoni, Gino Gandini. E poi, presentazioni di libri (tra cui, ospite fisso, l’amato amico Giuseppe Benassi), degustazione di vini (anche Ciccio Graziani, campione nei Mondiali di calcio 1982, presentò i suoi distillati in galleria), soprani e tenori, recital di poesie".

"Concludo però ricordando la mostra/spettacolo/degustazione dell’artista cioccolatiere Salvatore Marino: Giovanna comprese come l’arte si celi anche in una colata di cacao delle Indie, da gustare in pienezza di cuore. Come la vita, anche quando ti sfugge dalle mani. Ciao Giovanna, a rivederci, e a riveder le stelle".