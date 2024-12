Addio a Giovanni Di Nuzzo, amato ex gestore di locali reggiani

Reggio Emilia, 12 dicembre 2024 – Grande dolore a Reggio ha suscitato la notizia della prematura morte di Giovanni Di Nuzzo, ex gestore di alcuni locali reggiani. Aveva 55 anni. Il decesso è avvenuto all’arcispedale Santa Maria Nuova a causa di una malattia.

Di Nuzzo, ex giocatore di basket, era molto conosciuto in città e in centro storico.

Era un grande tifoso della Reggiana e del basket. Giovanni nel passato aveva gestito il Lord Nelson in via San Martino e anche altri locali. Un mestiere che lo aveva portato a essere a contatto con le persone, tanto da essere ricordato per il suo sorriso.

“Giovanni – ricorda un amico – era una persona positiva, amico di moltissimi reggiani. Era sempre sorridente”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza pubblicati sui social in ricordo del 55enne, noto come Giova.

Anche il gruppo Vandelli ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Di Nuzzo: “Ciao Giova – si legge sulla pagina Facebook del gruppo –. Negli anni ‘80 insieme agli altri ragazzi del Frigidarium, hai girato l’Italia con noi, sempre in treno, come si usava allora, al seguito della nostra Ac Reggiana. Buona ultima trasferta Giova: dai un abbraccio ad Achille, al Bonna ed altri ragazzi. È quando il Ghetto sarà in cielo… ”.