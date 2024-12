Addio a Giovanni ’Gianni’ Zuliani, storico orologiaio. Domani mattina l’ultimo saluto

Addio a Giovanni ‘Gianni’ Zuliani (foto), storico commerciante di Albinea. Il decesso è avvenuto, all’età di 73 anni, a causa di una malattia. Gianni era titolare del negozio di orologeria, oreficeria e argenteria Zuliani che, dopo 56 anni, sarà chiuso proprio tra poche settimane. La famiglia Zuliani è profondamente radicata nella comunità di Albinea. Virginio Zuliani (scomparso nel 2010) aveva aperto la sua attività e nel 1972 fu affiancato dal fratello Giovanni che ha continuato a lavorare fino a novembre. Gianni riparava orologi, sveglie e pendoli. Amante della natura, era anche un grande camminatore. Viveva a Botteghe. Di recente Zuliani aveva ricordato, in occasione dell’annuncio della chiusura del negozio, che "mio fratello mi ha insegnato questo lavoro al quale mi sono appassionato molto. Stavamo bene in negozio perché è sempre stato un luogo in cui venivano persone che prima erano clienti e poi sono diventati amici. Si parlava e qualcuno si confidava tanto sapeva che da qui non sarebbe uscita una parola".

I funerali del 73enne, noto anche come ‘Map’, si svolgeranno domani partendo alle 11 dalla sala del commiato di Parco Caselline di Albinea per il cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione. Il corteo si formerà nei pressi del cancello. Zuliani lascia la moglie Luisa, i figli Simona e Andrea, il genero Matteo, la nuora Sara, i nipoti, il fratello Carlo. Il negozio Zuliani ha attraversato un’epoca adeguandosi ai cambiamenti della tecnologia con l’arrivo degli orologi digitali. L’esercizio commerciale è entrato a far parte della storia di Albinea e ha accompagnato il paese nei suoi cambiamenti.

Matteo Barca