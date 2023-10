Addio a Giuliana Nones. Supertifosa del basket e anima della città

Ci sono personaggi che a Reggio più o meno tutti conoscono. Che negli anni hanno lasciato un segno e saputo farsi amare. Una di queste era certamente Giuliana Nones, scomparsa ieri mattina all’età di 75 anni per le conseguenze di un’infezione che l’aveva colpita nei mesi scorsi. La Nones, per tutti ’Giulianona’, in virtù della sua schiettezza e di una innata simpatia, era conosciuta in particolare nel mondo sportivo: dal basket al rugby, senza dimenticare gli anni d’oro dello sport femminile tra Cermagica Volley e Juvenilia Basket. Ambienti dove aveva stretto profonde e solide amicizie con tante atlete e atleti, come anche con chi ha frequentato i locali più conosciuti di Reggio negli ultimi tre decenni, dove a lungo aveva lavorato come barista. Sempre pronta a partecipare a qualsiasi momento conviviale, spesso era lei stessa ad adoperarsi per riunire gli amici. Le sue qualità umane la facevano benvolere da tutti, senza dimenticare la caparbietà unita a una incrollabile dignità che l’avevano portata a fare di tutto, nonostante una giovinezza non facile, per crescere la figlia Samanta. Una vita di lavoro e sacrifici, che le aveva anche dato la gioia di diventare nonna dell’amatissima nipotina Mia. Sfegatata tifosa della Pallacanestro Reggiana, la seguiva sia sulle gradinate di via Guasco che in tante trasferte. Vivendo dal vivo i momenti più esaltanti della storia biancorossa, in particolari quelli della gestione di Stefano Landi, suo amico di vecchia data. Un altro suo amico storico, Federico Zanni, è stato tra i primi a diffondere sui social la notizia della scomparsa della donna, avvenuta al Santa Maria Nuova, dove era stata nuovamente ricoverata. Lo ha fatto con un video di una delle tante cene di gruppo in cui la Nones, con la sua citata simpatia, teneva banco. Un post subito condiviso dai tantissimi e sotto il quale sono poi arrivati altrettanti messaggi di condoglianze. Chi volesse darle un ultimo saluto (che magari, dall’altra riva, lei ricambierà con un sorriso e il suo arcinoto intercalare: ’tanto bravi’) potrà farlo oggi, presso la camera mortuaria dell’ospedale, dalle 9 alle 17. I funerali si svolgeranno domani, alle 10, nella cappella della stessa. La salma sarà poi accompagnata all’area crematoria di Coviolo.

Gabriele Gallo