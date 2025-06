Addio a Giuliano Giaroli. Il mondo del volley in lutto

Con Giuliano Giaroli (foto), per tutti ’Giuli’, se ne va un personaggio che ha contribuito a rendere grande la pallavolo reggiana a livello nazionale e non solo. Giaroli è stato vinto a 89 anni da complicazioni legate a una malattia. Negli anni ’60, quando era dipendente alla Max Mara, venne scelto per occuparsi della squadra di volley femminile, di cui era diventato un vero e proprio punto di riferimento. Già dai primi tempi de La Torre-Max Mara, ma anche in altri periodi di successi, con i nomi di Nelsen e Ceramica Magica. Giaroli è stato per mezzo secolo dirigente accompagnatore della squadra, poi aveva gestito un bar. Era un punto di riferimento: perfino per aggiustare un elettrodomestico in casa delle atlete, a portare pranzo o cena se non erano riuscite a provvedere in modo autonomo. Passano anche da lui i successi del team: quattro scudetti, quattro Coppe Italia, 3 Cev Cup, una Coppa Italia di serie B. Lascia nel lutto la sorella Maria, il fratello Enrico, altri parenti.

I funerali stamattina alle 10,30 partendo dalla Casa funeraria Croce verde a Reggio per il nuovo cimitero di Coviolo. Commossi i ricordi di alcune delle ex giocatrici come Maria Grazia Ciccetta Visconti ("Giuliano caro. Sarai sempre nel mio cuore, sei stato fondamentale per tutte noi pallavoliste della Torre. Un sacco di ricordi unici e indimenticabili"), Marica Magnanini ("Tu ci hai dato la sicurezza della tua presenza silenziosa . Ci hai permesso di scrivere una bella storia", Simonetta Scaltriti e Mariachiara Remati ("Gli anni della pallavolo, con i suoi allenamenti e le partite, le vittorie, le sconfitte e gli scudetti hanno sempre avuto te come punto di riferimento, instancabile e disponibile"), Graziana Tullo ("Ci hai voluto bene e ti abbiamo voluto bene. E anche adesso, da vecchi, era bello incontrarci ricordando i bei tempi"). Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene.