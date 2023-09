Addio a Giuliano Taneggi, una vita in montagna

A soli 61 anni se n’è andato Giuliano Teneggi, detto ’Ruspa’, per la sua costituzione robusta e la sua forza fisica. Originario di Bebbio, ha fatto prima l’agricoltore e poi ha intrapreso l’attività del trasporto latte. In paese era molto conosciuto perché portava la legna a tutti. Era anche un bravo giocatore di scopone. Persona buona, nota e benvoluta, ha avuto una vita difficile, segnata in particolare dal dolore per un lutto famigliare. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 20 settembre, partendo alle 14.20 dalle camere ardenti dell’ospedale di Castelnovo Monti per giungere alla chiesa di Bebbio, dove, alle 15, sarà celebrata la messa. Si proseguirà poi per la cremazione. Il rosario sarà recitato stasera, alle 18.30, presso le camere ardenti del Sant’Anna. Lascia la figlia Alice, il fratello Marco e i parenti. I famigliari ringraziano anticipatamente quanti saranno presenti.

