Addio a Giuseppe Bertolani. Una vita fra ceramica e pallone

Il mondo della ceramica e del calcio dilettantistico è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Bertolani (foto), avvenuta all’età di 79 anni dopo un periodo di malattia. Bertolani era un personaggio storico a Casalgrande, un pioniere del distretto ceramico come fornitore di materiale in legno per gli imballaggi, le cosiddette ‘palette‘ per immagazzinare le scatole di piastrelle.

La sua attività ebbe inizio quando le ceramiche iniziarono a muovere i primi passi. Allora l’ azienda di Bertolani si trovava su via Botte, a ridosso del centro dei Boglioni, questo il nome storico tuttora di Casalgrande. Un’azienda sempre a conduzione familiare, con Giuseppe alla guida del camion a consegnare i bancali, dotato di grande simpatia e dallo spirito gioviale. Numerose sono le ceramiche che divennero clienti di Bertolani, tra le altre la Casalgrande Padana, Serenissima e la Ceramica Magica. Fu proprio agli inizi degli anni ’80 che la sua indole generosa lo spinse Giuseppe a dare una spinta preziosa ai ragazzi che fondarono la Ma.gi.c.a. ovvero Mauro Cappelli, Giuliano Schenetti, Carlo Bardelli ed Angelo Ferretti . Negli anni la fabbrica dei bancali passò nella sede più ampia, nella zona artigianale di Borzano, offrendo lavoro anche a tanti ragazzi di colore.

Persona seria, sempre sorridente, Bertolani era appassionato di sport, in particolare del calcio locale tifando la gloriosa Giac Casalgrande e negli ’90 rioprì il ruolo di Presidente del sodalizio rossoblù della Scandianese calcio. Bertolani, oltre ai tanti amici lascia la moglie Nilde Mandreoli, i figli Elisa e Gabriele con Anna, la nipote Alice , le sorelle Rosanna, Concetta , Adele e Daniela.

gi.fi