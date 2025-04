Addio a Giuseppe Dallari Brustia. Imprenditore innamorato della storia

Si è spento lunedì a 87 anni l’imprenditore Giuseppe Dallari Brustia. Era stato titolare per tanti anni di una calzificio. Persona sempre elegante nei modi e nei toni, mite e riservata, Giuseppe Dallari Brustia ha lasciato una traccia profonda nel panorama culturale reggiano grazie alla sua straordinaria passione per la storia militare, in particolare quella napoleonica. Una passione nata fin da ragazzo, quando iniziò a dipingere soldatini, e che col tempo si trasformò in un impegno serio e appassionato, fatto di studio, ricerca e condivisione.

"Papà era un grande appassionato di storia e modellismo (nella foto, un plastico di Reggio) – raccontano la moglie Franca e le figlie Claudia ed Elisabetta – e negli anni Settanta fu tra i fondatori dell’associazione modellisti reggiana. All’inizio si riunivano la domenica a casa nostra, dove aveva dedicato uno spazio apposito per il gruppo. Partirono dai soldatini, poi arrivarono a ricostruire aerei, carri armati, navi e intere battaglie, sempre con estrema fedeltà e cura dei dettagli".

Nel tempo Giuseppe ha portato avanti un importante lavoro di ricostruzione storica, documentandosi in biblioteca e visitando i luoghi che studiava. Era collezionista di cimeli dal Settecento all’Ottocento, con una raccolta privata di armi, sciabole, copricapi e divise. Fu uno dei fondatori della Guardia Civica reggiana, per anni collaboratore assiduo del Comitato primo tricolore (allora presieduto da Otello Montanari) e reenactor in un reparto napoleonico, nel ruolo di alfiere. Lascia nel dolore la moglie Franca, le figlie Claudia ed Elisabetta, i nipoti e tutti i suoi cari. I funerali si celebrano oggi alle 14.15 nella Casa Funeraria Croce Verde di Reggio Emilia, in via della Croce Verde 1. Dopo le esequie, il feretro proseguirà in forma privata verso il cimitero nuovo di Coviolo, in attesa di cremazione.