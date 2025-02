Addio a Giuseppe Meglioli. Veterinario del Consorzio

Addio al veterinario Giuseppe Meglioli. Aveva 69 anni. Meglioli, noto anche come ‘Enus’, si è spento sabato 1° febbraio all’arcispedale Santa Maria Nuova dove era stato ricoverato il 7 gennaio. Viveva in località La Vitala di Albinea. Meglioli nel passato aveva a lungo lavorato come veterinario per il Consorzio agrario di Reggio operando principalmente nei paesi del territorio della montagna reggiana.

"Mio marito, grazie alla sua attività, era molto conosciuto dagli agricoltori – dice la moglie Patrizia –. È stato impegnato per tanti anni come veterinario per il Consorzio agrario da quando si è laureato fino al pensionamento. Ha inoltre esercitato la libera professione. Giuseppe si è pure occupato di agricoltura e in particolare dei vigneti. Il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe, avrebbe compiuto 70 anni".

Il 69enne lascia la moglie Patrizia, il figlio Francesco, la sorella Fausta, i nipoti e gli altri parenti. I funerali sono stati fissati per domani pomeriggio con la partenza prevista alle 14 dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio, in cui è stata allestita la camera ardente, per raggiungere poi la chiesa di Montericco in cui sarà celebrata la Santa Messa funebre. La salma del 69ennesarà in seguito accompagnata nel cimitero di Borzano per la tumulazione. I famigliari di Giuseppe Meglioli hanno espresso gratitudine ai medici e a tutto il personale del reparto di medicina due area media intensità del Santa Maria Nuova di Reggio per le premurose cure prestate. La casa funeraria sarà aperta per le visite dalle 8 alle 19. Cordoglio e commozione, tra i tanti amici e conoscenti del 69enne, ha suscitato la notizia della scomparsa del veterinario Meglioli.

Matteo Barca