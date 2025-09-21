Addio a Giuseppe ‘Papy’ Bondioli. Storico ristoratore del ‘Caminetto’

Addio allo storico ristoratore Giuseppe Bondioli. Aveva 74 anni. Il decesso è avvenuto venerdì all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Bondioli, noto con il soprannome di ‘Papy’, da tempo lottava con problemi di salute. Era molto conosciuto e stimato a Viano e non solo. Bondioli nel 1983 aveva fondato, assieme alla moglie Antonietta Benetti, il ristorante ‘Il caminetto da Papy’ in centro a Viano. Il locale nel 1997 è stato poi trasferito in via Foglianina, attuale sede dell’attività. Giuseppe per tanti è stato il titolare operando principalmente in sala, ma era sempre disponibile con impegno anche per tutte le necessità legate alla sua attività.

"Papà – ricorda il figlio Mirko, titolare del locale dal 2020 – è la fonte d’ispirazione per il locale che gestisco, ma anche della mia vita. Il suo ristorante è stato un punto di incontro. Era l’oste di una volta. E’ stato ricordato per la sua bontà, semplicità e altruismo. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa".

I funerali di Giuseppe si svolgeranno in forma privata per volontà del defunto. Il 74enne lascia la moglie Antonietta, i figli Mirko e Giacomo, le nuore Lorena e Roberta, le nipoti Alessia, Giulia, Sara e Sofia, il fratello Giovanni con Thomas e gli altri parenti. Grande cordoglio e dolore a Viano per la morte di Bondioli.

"Giuseppe – sottolinea l’amico Luigi Angelicola – era una persona cordiale, sempre con il sorriso e la battuta pronta. Un ristoratore storico di Viano, conosciuto da tantissime persone. Si dice che le persone non si incontrano mai per caso e io non dimenticherò mai il nostro volerci bene. Amava molto il suo ristorante che ha così tanto il sapore di casa, valori che Giuseppe ha sempre trasmesso ai figli con passione: la stessa che ha mantenuto fino all’ultimo giorno".

Matteo Barca