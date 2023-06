Addio a Glicerio Dugoni, storico vicepreside dell’istituto Zanelli

Addio a Glicerio Dugoni, 82 anni, storico vicepreside dell’Istituto agrario Antonio Zanelli. Si è spento improvvisamente nel pomeriggio del 14 giugno all’ospedale di Montecchio dove era ricoverato da una ventina di giorni. Persona benvoluta da generazioni di studenti, era un amante della cultura zootecnica e attento ai bisogni degli altri. Si era diplomato, a sua volta, presso l’Istituto Zanelli di via Makallè, quindi aveva iniziato insegnando all’Istituto professionale Angelo Motti. Giunto allo Zanelli, nella nuova sede di via Rosselli, nel 1975, iniziò insegnando a insegnare esercitazioni agrarie. Il suo impegno e la sua dedizione per il mondo dell’agraria e della scuola gli valse la nomina a vicepreside, incarico che esercitò con passione negli anni Ottanta e Novanta, sino al nuovo Millennio e alla pensione nel 2007. Era coetaneo di Rolando Valli, preside, che con lui conservò una robustissima amicizia. "Non perdevamo convegno a tema – ricorda Valli – o appuntamento del settore, come la Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina. La pandemia ci si era messa di mezzo, ma Glicerio era persona molto intelligente, specializzato nel settore zootecnico di bovini e cavalli, figlio di casari, aperto in tantissimi settori. Umanamente lo ricordo come una persona aperta, onesta".

Glicerio aveva condotto diverse visite guidate in caseificio ed era molto legato anche alla Latteria di Selvapiana di Canossa, dove sovente saliva ed era stimato e benvoluto. Gli stessi amici, ora, si stanno impegnando per salvare il suo amato cavallo, il cane, un gatto e alcune galline che lo stesso Glicerio accudiva nella sua abitazione a San Polo d’Enza. Assieme a Rolando, Glicerio non mancava mai di presenziare all’ultimo saluto ai diversi docenti del mondo dello Zanelli che in questi anni si sono via via spenti, ma anche alle diverse reunion di classe, l’ultima volta lo scorso febbraio con gli studenti di 5ªA, di 37 anni fa.