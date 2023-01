Addio a Grasselli, "fedele suddito di Matilde"

di Francesca Chilloni "Terminato il Corteo matildico, la notte stessa o il giorno dopo ci trovavamo per trarre un bilancio dell’edizione: Giuliano Grasselli era già oltre, e ci spiegava quali idee aveva in mente per la manifestazione successiva, i miglioramenti da apportare e le modifiche alla coreografia. Era un organizzatore formidabile". Così Emidio Fantuzzi, presidente del Comitato Matildico, ricorda la personalità di uno dei grandi protagonisti della rievocazione storica castellese, uomo di cultura e collezionista di documenti di storia matildica. Ieri si sono svolti i funerali, con centinaia di persone che gli hanno voluto rendere omaggio per aver contribuito a diffondere la conoscenza della nostra Storia medievale e con essa promosso il turismo culturale nella nostra provincia. "È stato l’artefice della rinascita del corteo nel 1984 dopo 12 anni di interruzione - sottolinea Fantuzzi -. Ricordo le chiacchierate che si facevano parlando di politica, ed era sempre molto orgoglioso dei ruoli che aveva ricoperto, non ultimo quello di vicesindaco. Un politico d’altri tempi, la cui esperienza si rifletteva anche nel modo in cui gestiva il Corteo. Uomo fondamentalmente buono, anche se caratterialmente a volte spigoloso. Ricordo che pensava che il modo migliore per motivare tutti fosse prima dare una strigliatina, e poi...