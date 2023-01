Addio a Grasselli, principe del corteo storico

"Se ne è andato un protagonista della storia della rievocazione storica a Quattro Castella", lo ricorda l’ex sindaco Cesare Beggi. Giuliano Grasselli, uno dei grandi artefici del corteo, diventato un evento di successo nazionale, si è spento ieri all’hospice di Montericco, dove era ricoverato.

Grasselli era nato il 16 ottobre 1948 ai piedi dei quattro colli e da sempre si alzava ogni mattina guardando il suo amato castello di Bianello. L’amore per la sua terra lo aveva sempre accompagnato, come se sentisse il compito di mantenere e ricercare ulteriormente quella storia di mille anni fa che gli apparteneva, un’eredità da salvaguardare nel modo migliore.

Fin dall’adolescenza Grasselli è stato un tenace militante politico, diventando segretario locale dello Psiup e poi dirigente del Pci. E’ stato anche amministratore pubblico nel comune di Quattro Castella negli anni ’70 come consigliere comunale, assessore e infine vicesindaco per un’intera legislatura. Ha lavorato come segretario dell’istituto Scolastico Ragioneria Scaruffi.

Alla ripresa del Corteo storico matildico del 1984 ha ricoperto il ruolo di viceregista per poi diventare regista due anni dopo e restarlo per altri vent’anni. "Si deve a Grasselli un impronta innovativa al Corteo attraverso il coinvolgimento di realtà territoriali diverse che avevano in comune la storia matildica - sottolinea Beggi -. E’ stato un ambasciatore la cui collaborazione fu richiesta da molti comuni per la rievocazione storica e altri eventi, da Neviano degli Arduini a Vetto, da Montebaranzone a Castellarano, da San Benedetto Po a Malcesine, da Correggio a Castel Tedaldo nel ferrarese. La sua esperienza gli valse la regia dell’opera lirica “Matilde di Canossa” musicata dall’avvocato Giovanni Bertolani e rappresentata al teatro Valli nel giugno 2011 con grande successo".

Negli anni 2000 il suo impegno per la storia locale lo aveva spinto a collaborare con Donatella Jager Bedogni per concretizzare e divulgare ulteriormente i risultati della ricerca e dello studio sui temi matildici. Da questa collaborazione è nata l’Associazione Amici di Matilde di Canossa e del Castello di Bianello aps che ha promosso un’intensa attività di divulgazione e ha attivato mostre iconografiche in Emilia e Lombardia esponendo le opere della ricca collezione di Giuliano Grasselli di libri antichi, stampe, quadri e reperti su Matilde di Canossa, la storia del Medioevo e il suo territorio. Grasselli è autore anche di numerosi testi storici.

Una delle sue ultime importanti creazioni è stato l’evento dal titolo “Un Natale di 900 anni fa” in musica, canto e parole, ogni 26 dicembre a Quattro Castella nella chiesa di S.Antonino, giunto nel 2022 alla 11ª edizione.

Per tutto l’impegno volontariamente profuso con la sua straordinaria attività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli ha conferito il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.

Giuliano Grasselli, 74 anni, è morto ieri mattina alle 10.30 all’hospice Madonna dell’Oliveto a Montericco di Albinea. Da tempo combatteva con la malattia.

Il funerale si svolgerà domani, lunedì, partendo alle 11 dalla sua abitazione di via don Sturzo 6 per recarsi direttamente al cimitero locale. Lascia la moglie Franca Cirlini, il figlio Davide con la nuora Beatrice e le nipotine Matilde e Eleonora. Non fiori, ma eventualmente offerte alla Casa dell’Uliveto.

Nina Reverberi