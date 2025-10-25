Addio a Graziano Gigli Caniparoli. Poeta dialettale e maestro di sci

Se n’è andato ieri, 24 ottobre, a 85 anni, Graziano Gigli Caniparoli, storico maestro di sci e poeta di Civago. Amante del suo paese, dell’arte, della cultura e dello sport, cantore della montagna e delle sue bellezze nelle sue poesie, era stato anche insegnate di sci e fondatore dello Sci Club di Civago. Appassionato di dialetto, una trentina di anni fa aveva organizzato con Remo Secchi una rassegna di poesie dialettali. Gran camminatore, il suo monte preferito era il Prado e tante delle sue poesie erano dedicate ai fiori di quel monte. Clorinda Ronidini lo ricorda come "sempre pronto a partecipare con entusiasmo e inesauribile energia a tutte le iniziative sociali e culturali. Lascia un immenso vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo". "Dobbiamo segnalare, purtroppo, un’altra perdita di spessore culturale d’Appennino, Graziano - scrive Fabrizio Fontana sulla pagina Facebook ‘Ghigne d’Aipa’ (‘Facce d’Appennino’) -, grande appassionato di sci alpino, era maestro di sci, esperto botanico e scrittore-poeta dialettale. Alla famiglia il nostro cordoglio". Flavia Bianca Pigozzi sottolinea: "Dopo Savino Rabotti, un altro grande appassionato e cultore del dialetto se n’è andato". Lascia la moglie Domenica, i figli Enrico e Stefania, il genero Fabrizio, la nuora Rosanna, il fratello Ilio, le sorelle Carla e Adriana, le nipoti Viola, Camilla, e i parenti. I funerali si svolgeranno questa mattina, partendo, alle 9,45, dall’abitazione, in via del Riaccio n.13, per giungere alla chiesa, dove, alle 11, sarà celebrata la messa, indi si proseguirà per il cimitero locale. Ai fiori si preferiscono offerte alla Casa di Carità di Fontanaluccia. I famigliari ringraziano anticipatamente quanti saranno presenti.

Giuliana Sciaboni